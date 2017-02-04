Trakya’nın en büyük alışveriş merkezi olan Tekira AVM, 8'inci yılına özel düzenlediği otomobil kampanyasının çekilişini gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 bin TL’lik lüks otomobil, 100 TL’lik alışveriş karşılığında kupon alan ve çekilişin olduğu gün eşine doğum günü hediyesi almaya AVM'ye gelen Yeliz Durak’a çıktı.

Önce inanmadı şaka zannetti

Tekira Alışveriş merkezinin giriş katında noter huzurunda yapılan çekilişte lüks aracın talihlisi belli olduktan sonra, telefondan aranan Yeliz Durak bunun bir şaka olduğunu zannetti.

Telefonla arandıktan sonra AVM’ye gelen Yeliz Durak burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çekilişe katılırken, bunu hayal bile etmemiştim. 5-6 tane kuponum var. Çok inanılmaz ama akşam biz bunun sohbetini yaptık. Bir arkadaşımın tam 50 tane çekiliş hakkı vardı. Ona dedim ki bizim bütün şansımızı bitirdin. Bilmiyorum ama bana çok inanılmaz geliyor. Bugün eşimin doğum günüydü buraya geliyordum. Ona hediye almak için işten izin aldım, bir saat erken çıktım. İlk başta ben şaka zannettim ve çok inanılmaz geldi bana. Çekiliş olduğunu da unutmuştum" dedi.

"Eşimin en büyük hediyesi bu oldu"

Çekilişte lüks araba kazanan Yeliz Durak’ın eşi Yalçın Durak ise, "Çok heyecanlıyım. Bugün benim yaş günüm ve eşimin bana en büyük hediyesi bu oldu herhalde. Nasipmiş kısmetmiş bize kısmet oldu" şeklinde konuştu.

"Araç vermeye devam edeceğiz"

Tekira Alışveriş Merkezi Müdürü Serkan Subay, "Tekira Alışveriş Merkezi olarak, bu yıl 2’ncisini düzenlediğimiz ticari kampanyada, yine talihlimiz bir bayan oldu. Biz çok mutluyuz. Her yıl 2 tane araç vermeyi hedefliyoruz. Umarım kazananlar icin hayırlısıyla binmek, gezmek ve kullanmak nasip olur" ifadelerini kaydetti.



Halil Dağ - Yakup Güler

