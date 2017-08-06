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Eşinin mezarı başında intihar etti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bir kişi, yaklaşık bir ay önce intihar eden eşinin mezarı başında kafasına ateş ederek intihar etti.

Eşinin mezarı başında intihar etti

06 Ağustos 2017 14:30

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan ilçesinde yaşayan Caner Taşkın (30), bir süre önce aynı ilçeden Sevcan Taşkın ile evlendi. Çift iş dolayısıyla Bozdoğan'a komşu olan Muğla Kavaklıdere’ye taşındı. Geçtiğimiz ay bilinmeyen bir nedenle eşi Sevcan intihar edince, Caner Taşkın işini bırakıp eşinin mezarının bulunduğu Bozdoğan ilçesine yerleşti. Bunalıma giren ve sürekli eşinin mezarına giden Caner Taşkın, önceki gün yine eşinin Çamlıdere Mahallesi’nde bulunan mezarı başına gitti. Bir süre sonra mezarlıktan silah sesi duyan çevre sakinleri mezarlığa gittiklerinde Caner Taşkın’ı eşinin mezarı başında cansız vaziyette buldu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından şahsın cesedi hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan, mahalle sakinleri Caner Taşkın’ın sürekli mezarlıkta eşinin mezarı başında yaşadığını, psikolojik durumu kötü olan genç adama sürekli uyarıda bulunduklarını belirttiler.
Sosyal medya hesabından sürekli eşi ile olan hatıraları paylaşan Caner Taşkın, yer bildirimi yaparken de "Toprak Sevcan" ile birlikte diye not yazması dikkat çekti.
Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.


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