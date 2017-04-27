Eşinin ölümüne dayanamayan vatandaş yaşamına son verdi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da ikamet eden Recep Civek (36), 40 gün önce yakalandığı bir hastalıktan ötürü eşini kaybetti. Eşinin ölümünün ardından merkeze bağlı Subaşı Köyünde bir çiftlik evi kiralayan Recep Civek, burada hayvan beslemeye başladı.

Eşinin ölümünü kabullenemeyen Recep Civek, eşinin ölümünün 40’ıncı günü evde yalnız olduğu bir saatte eşine olan özlemini dile getirdiği bir mektup bırakarak av tüfeğiyle karın bölgesinden kendisini vurarak yaşamına son verdi. Evde yakınları tarafından silahla vurulmuş halde bulunan Recep Civek’in cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracına konularak Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Civek’in ölüm haberini alan yakınları, eve gelerek gözyaşlarını tutamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vedat Yunus İkizoğlu

