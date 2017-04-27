Diğer
Kategoriler

Eşinin ölümüne dayanamayan vatandaş yaşamına son verdi

Kastamonu’da 40 gün önce eşini kaybeden vatandaş, eşinin ölümüne daha fazla dayanamayarak av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

Eşinin ölümüne dayanamayan vatandaş yaşamına son verdi

27 Nisan 2017 07:21
Eşinin ölümüne dayanamayan vatandaş yaşamına son verdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da ikamet eden Recep Civek (36), 40 gün önce yakalandığı bir hastalıktan ötürü eşini kaybetti. Eşinin ölümünün ardından merkeze bağlı Subaşı Köyünde bir çiftlik evi kiralayan Recep Civek, burada hayvan beslemeye başladı.

Eşinin ölümünü kabullenemeyen Recep Civek, eşinin ölümünün 40’ıncı günü evde yalnız olduğu bir saatte eşine olan özlemini dile getirdiği bir mektup bırakarak av tüfeğiyle karın bölgesinden kendisini vurarak yaşamına son verdi. Evde yakınları tarafından silahla vurulmuş halde bulunan Recep Civek’in cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracına konularak Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Civek’in ölüm haberini alan yakınları, eve gelerek gözyaşlarını tutamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Vedat Yunus İkizoğlu
 

Etiketler: , kastamonu, ölüm, vatandaş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!