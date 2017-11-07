Eşinin sevgilisi olduğundan şüphelendiği kuaförü öldürdü

Olay, Antalya’nın Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında 3 katlı bir binanın teras katında meydana geldi. Bir beton delme firmasında çalışan Yılmaz B.(40) iddiaya göre, gece yarısı eve geldiğinde dairesinden çıkan Ramazan Acar (28) ile karşılaşınca yanında taşıdığı bıçağı çıkardı. Yılmaz B.’nin bıçak çıkardığını gören Ramazan Acar terasa kaçmaya başlarken, Yılmaz B.’nin eşi Rukiye B. ise kendisini eve kilitledi. Elindeki bıçakla Ramazan Acar'ın peşinden terasa çıkan Yılmaz B., bir süre Ramazan Acar ile boğuştu. Yılmaz B., Ramazan Acar'ı belinden bıçaklayarak öldürdü.

Polisi aradı

Yılmaz B., daha sonra terastan aşağıya inerek, evine girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu gören Yılmaz B., eşinin kapıyı açmaması üzerine 155 polis imdat hattını aradı. Yılmaz B.'nin ihbar hattına, "Eşimin aşığını terasta öldürdüm" dedikten sonra telefonu kapatarak kapının önünde bir süre beklediği iddia edildi. Yılmaz B., daha sonra polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçtı.

Eşinin binadan çıkıp gittiğini gören Rukiye B., daireden terasa çıktı. Rukiye B., terasta Ramazan Acar'ın kan içindeki cesediyle karşılaştı. Olay yerine kısa süre sonra gelen polis ekipleri, Rukiye B.'nin ifadesine başvurdu. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Ramazan Acar'ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri Yılmaz B.’yi yaklaşık yarım saat sonra Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'nde yakalarken, olayda kullandığı bıçak da ele geçirildi. Polise ekipleri Yılmaz B. ve eşi Rukiye B.'yi, sorguları yapılmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürdü. Yılmaz B., tarafından tek bıçak darbesiyle öldürülen Ramazan Acar'ın, kuaförlük yaptığı ve Rukiye B.'nin de müşterisi olduğu iddia edildi. Ramazan Acar'ın cenazesi otopsinin ardından defnedilmek üzere Burdur'un Söğüt ilçesine götürülecek.

Adem Akalan