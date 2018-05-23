EŞİT-İM projesi öğrencileri eşit imkanlarda buluşturmayı hedefliyor

Gaziantep'te Fen Bilimleri öğretmenliği yapan genç girişimci Esra Karaduman, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürüttüğü çalışma ile Türkiye'de bulunan dezavantajlı ve avantajlı okullarda okuyan ilkokul ve ortaokul öğrencilerini eşit imkanlarda buluşturmayı hedefliyor.

Eşit İmkanlar Projesi diğer yardım projelerinden farklı olarak üzerinde henüz çalışılan 12 başlık altında çalışmalar yürütmeyi hedeflerken avantajlı ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan 6-14 yaş arası çocukları Robotik ve Kodlama, Sosyal Yardım, Spor, Çevre, Sanat, Bilişim, Sağlık, İnovasyon-Girişimcilik ve STEM konularında eşit imkanlarda buluşturmayı amaçlıyor. Proje doğrultusunda fırsat ve imkan eşitliği sağlayarak eğitim-öğretim kalitelerini yükseltmek için çalışmalar gerçekleştirilirken atölyelerde eğitimler verilip yardımlarda bulunuluyor.

Eşitim il ekipleri kendi aralarında yardımlar yapıp destekler gönderiyor

Proje ile ilgili yapılan bilgilendirmede; sosyal medyada tanıtımlar yapılarak proje hakkında bilgiler veriliyor ve her ilde gönüllü ekipler oluşturuluyor. Bu gönüllü ekipler arasından üniversite ve il temsilcileri seçilerek üniversitede bulunan kulüpler ile ortak çalışmalar yapılıyor ve STK’lar ile iş birliği sağlanıyor. Gönüllülerin çabaları ve kurumların destekleri ile her kategori için etkinlikler gerçekleştiriliyor. Eşitim il ekipleri kendi aralarında yardımlar yapıp destekler gönderiyor.

İki ay içinde 3 binden fazla çocuğun etkinliklere, yardımlara, atölyelere ulaşması sağlandı

Ayrıca proje; çocukların ve gençlerin eğitim kalitesini yükseltmek misyonu taşıyan proje başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 30 ilde farklı projelerle farkındalık oluşturarak dezavantajlı ve avantajlı okullarda okuyan öğrencilerin eşit imkanlarda buluşmasını sağlıyor. Gerçekleştirilen kardeş okul projeleri ile Antalya’dan Hakkari’ye öğrencilerin yaptığı yardımlar ile kardeşlik duyguları pekiştirildi. Devamında Mersin ve Osmaniye’de çocukların birbirlerine destek olması sağlanıp farkındalık oluşturuldu. Yapılan programlar ile iki ay içinde 3 binden fazla çocuğun ulaşamadığı etkinliklere, yardımlara, atölyelere ulaşması sağlandı.