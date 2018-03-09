“Eşitlikçi ve özgür bir toplum için kadın ve erkek yan yana olmalıdır”

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Başarıya Ulaşmanın Sırrı” konulu bir konferans gerçekleştirildi. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, Yazar Dr. Pınar Kür ve Emekli Büyükelçi Uluç Özülker’in de konuşmacı olarak yer aldığı konferansta başarılı olmanın sırları paylaşıldı.

“Eğitim çok önemli”

Kadınların rolünü sadece evdeki konularla sınırlı görmenin onları azımsamak olabileceğini söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina, “Biz ailemiz ve içinde yaşadığımız toplum için üreten, ekonomiye katkıda bulunan ve kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olmalıyız. Dolayısıyla da kadınla erkeği özgür bireyler olarak eşit gören, kadınla erkeğe çizgileri keskin belirlenmiş roller biçmeyen, kadını erkeğin önünde veya arkasında değil yanında eşit bir birey olarak görüp davranan erkekler yetiştirmek de kadınlar olarak bizim görevimizdir. İşte bu noktada eğitim çok önemlidir” dedi.

Konuşmasının sonunda Atatürk’ün 1925 yılında Kastamonu’da yaptığı konuşmada söylediği ‘Toplumu kalkındırmak istiyorsak, izlememiz gereken daha emin ve daha etkili bir yol vardır. O da Türk kadınını çalışmalarımıza ortak etme, hayatımızı onunla birlikte yürütme, kadını, bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapma yoludur’ sözlerini de hatırlatan Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina, “Yıllar içinde dilerim kadınlar günü diye ayrı bir güne gerek kalmasın, kadın erkek cinsiyet farkı düşünülmeden insanlık günleri kutlasın ve sadece bir gün değil her gün bu anlayış ile yaşayan bir dünya düzeni kurabilelim” ifadelerinde bulundu.

Moderatörlüğünü BAU Öğretim üyesi Prof. Dr. Gönül Bakay'ın yaptığı etkinlikte konuşmacılar başarılı olmanın sırlarını açıkladılar. Başarı için ailelerin, okulların ve toplumun çok büyük bir etkisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Başarı tek başına olacak bir hadise değil. Her yaş grubuna göre başarılı olmanın sırrı başka türlü anlatılabilir özellikle üniversite öğrencilerine yabancı dili öğrenin derim mutlaka. Çünkü dünyaya açılmak için sadece Türkçe yetmiyor benim hayatımdaki yapı taşlarını hep yabancı kişilerle karşılaşmam oluşturdu” dedi. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olduğunu hatırlatan ve hayatı şans, konjonktür, beceri ve çalışma dörtlüsü içinde düşündüğünü ifade eden Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, “İnsanların bir araya gelerek mutlu birliktelikler çıkartıp evlilik yapması bile başarılı olmak için önemli bir adımdır” şeklinde konuştu.

“Başarı için kendimize güvenmeliyiz”

İnsanların mutlu olacaklarını bilmesi ve önündeki engelleri kaldırması gerektiğini belirten Prof. Dr. Canan Karatay , “Sevdiğiniz bir işi yaparsanız hayat boyu mutlu ve başarılı olursunuz. Önünüzdeki tüm engelleri kaldırmanız lazım. Kendinize güveniniz olmalı. Kendinizi geliştirmeniz lazım. Hakiki bilim, hakiki güçtür. Eğer kendimize güvenimiz artarsa başarıya yaklaşırız” diyerek konuşmasını noktaladı. Ailenin ve yetiştirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Yazar Dr. Pınar Kür ise yazarlığın önemine değinerek, “Kendime beğendireceğim bir roman yazmak, 50 yıl sonra bile hala okunabilen bir roman olmak asıl başarıdır” yorumlarında bulundu.