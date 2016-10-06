Edinilen bilgiye göre, Daday’dan Kastamonu’ya gelen Mehmet Çetin (31) idaresindeki 37 AU 044 plakalı otomobil, Gölköy’de yağan yağmur sonrası kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak köprüden dere yatağına uçtu. Kazada Daday ilçesinde veteriner hekimlik yaptığı öğrenilen Veteriner Hekim Mehmet Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kazada, Veteriner Hekim Mehmet Çetin’in yakınları kaza yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Veteriner Hekim Mehmet Çetin’in cenazesi, Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Genç veteriner, eşiyle aynı kaderi yaşadı.

İngilizce Öğretmeni Sevilay Altıok Çetin’in, kazada hayatını kaybeden Veteriner Hekim Mehmet Çetin ile 2104 yılının Ağustos ayında dünya evine girdiği ve düğününden bir ay sonra Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ikamet eden annesine iftara gittiği sırada geçirdiği kaza sonucu öldüğü öğrenildi.

Veteriner Hekim Mehmet Çetin’de, iki yıl sonra kendisi gibi kazada hayatını kaybeden İngilizce Öğretmeni Sevilay Altıok Çetin ile aynı kaderi yaşayarak hayatını kaybetmiş oldu.