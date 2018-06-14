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Eşiyle barışmak için gitti, kayınpederi tarafından öldürüldü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde eşiyle barışmak için kayınpederinin evine giden şahıs, kayınpederi tarafından vurularak öldürüldü.

Eşiyle barışmak için gitti, kayınpederi tarafından öldürüldü

14 Haziran 2018 10:54

Olay, saat 00.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şehit Er Erdoğan Ekmen Caddesi’nde yaşandı.

Bir süredir eşi Mehtap T. ile sorunları olan Ersin T. (26), eşiyle barışmak için kayınpederinin oturduğu mahalleye gitti. Kayınpeder Ali T. ile Ersin T. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Ali T., damadına pompalı tüfekle ateş açtı.

Kanlar içinde yere yığılan Ersin T.’nin yardımına olayı gören vatandaşlar koştu. Ersin T. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılırken, motosikletle kaçan Ali T. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı damat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

 

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