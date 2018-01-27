Eşiyle bir olup, 10 yıl çalıştığı tatlıcıdan 21 bin liralık fıstık çaldı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mukrima Altınok'un sahibi olduğu tatlıcıdan, kilosu 120 lira olan Antep fıstığı çalınmaya başladı. Bir türlü buna mani olamayan Altınok son 15 günlük güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede daha önce 10 yıl boyunca tatlı ustası olarak Çalışan Ali B.'nin (45) eşi İ.B. (42) ile birlikte 24 Ocak günü sabah saat 05.00 sıralarında kamyonetle tatlıcının depo kısmına gelip park ettiğini, daha sonrada içeri girip güvenlik kamerasının açısını değiştirerek 25 kiloluk 21 bin lira değerindeki 7 Antep fıstığı torbasını çaldığını belirledi. Bunun üzerine Altınok polise başvurdu. Polis hemen güvenlik kamera görüntülerini inceleyip zanlı karı kocayı yakaladı. Ali b. fıstık çalmadığını, tatlıcıda uzun süre çalıştığını bir süre önce de tarım işiyle uğraşmaya başladığı için işten ayrıldığını kendisinin boş torba aldığını fıstık dolu torbaları almadığını söyledi. Eşi de hırsızlık yapmadıklarını ileri sürdü. Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali B, tutuklanırken İ.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"10 yıl ekmeğimizi yedi"

Altınok, 10 yıl ekmeklerini yiyen birisinin bunu yaptığını belirterek, "Sabaha karşı eşiyle birlikte gelip kamera açısını değiştirip fıstıkları çalmışlar. Bizim daha öncede eşim hayattayken de fıstıklarımız çalınıyordu. Biz bunların çaldığı 7 torbayı kanıtladık bunun bize zararı 21 bin lira. Bu zamana kadar bizim 800 bin liralık fıstığımız çalındı. Ben zararımızın karşılanmasını istiyorum" dedi.

Fatih Keçe - Umutcan İşledici