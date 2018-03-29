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Eşiyle birlikte yakaladığı adamı öldüren şüphelinin 22,5 yıl hapsi istendi

Üsküdar’da eşi ile birlikte yakaladığı adamı bıçakla öldüren, eşini yaralayan Mahir A. hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Eşiyle birlikte yakaladığı adamı öldüren şüphelinin 22,5 yıl hapsi istendi

29 Mart 2018 14:44

Üsküdar’da evinde eşi ile birlikte yakaladığı Mahmut Çütcü’yü bıçaklayarak öldüren ve eşi B. A’yı yaralayan şüpheli Mahir A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mahir A.ile evli olan mağdure B. A.’nın sosyal medya hesabı üzerinden Mahmut Çütcü ile tanıştığı anlatıldı. 

Evin çatı katına gizlendi 

Olay günü Mahir A.’nın iş yerinde bulunduğu sırada evde buluşan mağdure ve maktülün cinsel ilişkiye girdiği, iş yerinden dönen şüphelinin kapı zilini çalması üzerinde maktül Mahmut Çütcü’nün evin çatı kısmına çıkıp gizlendiği, mağdurenin ise yarı çıplak vaziyette kapıyı açtığı kaydedildi. İddianamede, eşinin tedirgin davranışlarından ve kapıyı geç açmasından kuşkulanan şüpheli Mahir A.’nın çatı katında yakaladığı maktülü darp etmeye başladığını belirtilirken, şüphelinin işyerinde kurye olarak çalışan Çetin T'yi arayarak eve gelmesini istediği ve eve gelen şüpheli ile birlikte maktülü dövdükleri vurgulandı. 

Hedef gözeterek 4 kez bıçakladı 

Maktül Mahmut Çütcü’nün evin salonunun zemin katına düştüğü, bu sırada mutfağa giden şüpheli Mahir A.’nın eline aldığı ekmek bıçağı ile kendisini engellemek isteyen mağdure B. A.'nın göğüs bölgesinden yaraladığı ve maktülü hedef gözeterek 4 kez bıçakladığı anlatıldı. Maktülün iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. 

Haksız tahrik altında 22,5 yıla kadar hapsi istendi 

İddianamede, şüpheli Mahir A.'nın , “haksız tahrik altında kasten öldürme” ve “haksız tahrik altında eşi kasten yaralama” suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli Çetin T.'nin ise “kasten öldürmeye yardım” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Anadolu 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.  

Gamze Erdemir

 

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