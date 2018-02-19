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Eşiyle boşanma aşamasındaki şahıs evinde silahla vurularak öldürüldü

İstanbul'da eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, evinde göğsünden silahla vurulmuş şekilde bulundu.

Eşiyle boşanma aşamasındaki şahıs evinde silahla vurularak öldürüldü

19 Şubat 2018 19:00

Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Eyüp Alibeyköy Güzelce Caddesi Kekik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gecenin geç saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, eşiyle boşanma aşamasında olan Enver Kosova'nın (35) evine geldi. Çevredeki vatandaşların ifadelerine göre şüpheli kişi veya kişiler, evin kapı ve camlarını zorlayarak içeriye girdi. Bağrışmaların geldiği evden bir el silah sesi duyuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eşiyle bir süredir ayrı yaşayan bir çocuk babası Enver Kosova’yı göğsünden vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kosova’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kosova’nın cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. 

Etiketler: İstanbul

 

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