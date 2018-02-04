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Eşiyle tartışan adam kendini bıçakladı

İstanbul Kasımpaşa’da telefonda eşiyle tartışan bir kişi, kendini karnından bıçakladı. Yaralı adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Eşiyle tartışan adam kendini bıçakladı

04 Şubat 2018 10:05

Olay, saat 08.15 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Kaptan Paşa Mahallesinde Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Azerbaycan uyruklu Nemettin A., cadde üzerinde evine doğru giderken henüz bilinmeyen bir nedenle telefonda eşiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra evine çıkan adam kendisini bıçakla karnından bıçakladı. Yaralı adamın seslerini duyan binadaki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

 

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