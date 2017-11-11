Eşiyle tartışan şahıs çocuklarını rehin aldı

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Yakakent Mahallesi 8087/11 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk babası olduğu öğrenilen R.Ç. eşiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce R.Ç.’nin eşi M.Ç., polis ekiplerine şikayette bulundu. M.Ç. eve gelen polis ekiplerini bir çocuğuyla kapıda karşıladı. Bu sırada polislerin geldiğini gören R.Ç. kapıyı kapatarak kilitledi. M.Ç. evde eşine ait bir tüfeğinin olduğunu bildirince, polis ekipleri R.Ç. kapıyı açması yönünde ikna etmeye çalıştı.Yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmalarının başarısız olması üzerine, olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Evde olan 3 çocuğu kurtarmak için operasyon yapan özel harekat polisleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Etkisiz hale getirilen baba, ekipler tarafından gözaltına alındı. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından baba R.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, evdeki 3 çocuk ise sağlık ekiplerinin kontrolü altında evden çıkartıldı.