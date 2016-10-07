Edinilen bilgiye göre, FETÖ operasyonları kapsamında savcılık talimatıyla başlatılan operasyonlarda örgüte yakın derneklere yapılan baskında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 25 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. 20 saat süren sorgunun sonrasında, savcı 3 kişiyi serbest bırakırken, 22 kişiyi adliyeye sevk etti. AK Parti eski İlçe Başkanı İsmail Gezgin, Nurşen Aydın, Zehra Deniz, Salih Ceyhan, Durmuş Özdemir, Mustafa Akhan, Aydın Güler, Hacer Karagülle, Muzaffer Karagülle, Sena Ataoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu Halk Eğitim Merkezi eski müdürü Adnan Acar ile birlikte Mehmet Güner, Nuray Ataoğlu, Hayrullah Konuk, Fatih Kaymaz, Sedat Canyurt, Şirin Ceyhan, Abdurrahman Coşkun, Erdoğan Yıldız, Memet Yıldırım, Necdet Yerlikaya, Eren Sarınalbant adli kontrol şartıyla, 3 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.