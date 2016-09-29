Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Salı günü Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) görevlileri tarafından yapılan operasyonda 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şahıslar arasında Afyon Kocatepe Üniversitesinden (AKÜ) geçtiğimiz aylarda tamamı açığa alınan profesör ve doçent gibi akademik unvanlı kişiler ile birlikte idari kadro personelinin bulunduğu aktarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar arasında kadınların ve koltuk değnekli bir erkek şahsın da olması dikkatlerden kaçmadı.

Gözaltına alınan şahıslar geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilirken, sanıkların yakınlarının adliye bahçesine girilmesine ve görüşmelerine izin verilmedi. 2 minibüs ile adliyeye getirilen sanıklar elleri kelepçeli bir şekilde savcılık sorgusuna götürüldü. Şahısların savcılık sorgusunun ardından gece geç saatlerde mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Gökten Ceylan

