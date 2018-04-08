Eski ambulans 28 bin 500 liraya satıldı

Fabrikadan çıktıktan sonra ambulans olarak kullanılan 69 yıllık klasik otomobil, yaklaşık 15 yıldır kendisini tekrar yollara kavuşturacak birini bekliyordu. Geçtiğimiz günlerde Sakaryalı bir klasik otomobil sevdalısı, İHA’nın yaptığı haberi görüp otomobilin sahibi Muhittin Çelik’e ulaştı. Yapılan pazarlıkların ardından solmuş kırmızı rengine rağmen hala zamana direnmeye çalışan otomobil, 28 bin 500 liraya satıldı.

Otomobilini üzülerek sattığını söyleyen Çelik, "Aracımızı 28 bin 500 liraya sattık. Yaklaşık 30 yıl bize hizmet etti. Ailemizden biri gibiydi. Yokluğunu aratacak. Artık baktığım yerde göremeyeceğim. Gerçekten çok üzülerek sattık. Aracın emin ellere gitmesi tek temennimiz. İnşallah en kısa zamanda yeni sahibine hizmet eder ve eski günlerine tekrar döner" diye konuştu.

Çağatay Gür

