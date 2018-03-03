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Eski Anayasa Mahkemesi üyesi Ahmet Akyalçın toprağa verildi

Hayatını kaybeden eski Anayasa Mahkemesi üyesi Ahmet Akyalçın, Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Cenazeye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da katıldı.

Eski Anayasa Mahkemesi üyesi Ahmet Akyalçın toprağa verildi

03 Mart 2018 22:47

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski Anayasa Mahkemesi üyelerinden Ahmet Akyalçın, memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. İmaret Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi üyeleri Celal Mümtaz Akıncı, Serdar Özgüldür, Recep Kömürcü, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Eroğlu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Akyalçın'ın ailesine taziyede bulundu. Kılınan cenaze namazının ardından Akyalçın'ın cenazesi, Asri Mezarlık'ta bulunan aile kabristanına defnedildi.  

Hayati Kanat

 

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