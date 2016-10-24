Daha önceki gördüğü maden ve elementlerden hiç birine benzemeyen kaya parçasının göktaşı olduğunu savunan Demir, bilim adamların taşı incelemesini istiyor.

Gaziantep’te yaşayamaya başlayan Ömer Demir, yaklaşık 7 ay kaldığı Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Ulubahçe mahallesinde bir gece gökyüzünde kırmızı bir ışık gördüğünü, ardından yere yakınlaşan ışığın mavi ve yeşil gibi renklerin ardından yeşile dönüşen ışığın yere yakınlaşarak kaybolduğunu ileri sürdü. Işığı gördüğü bölgeye gittiğini belirten demir, 2 gün boyunca bölgede yaptığı araştırmada 1 kilo 800 gram ağırlığında bir kaya parçası buldu. Demir, "Bu taşı bahçede gece 21:30-22:00 sıralarında gördüm. Baktım renk değiştiriyor. Önce kırmızı bir şey, gidiyordu, aşağıya indikçe renk değiştirdi. Yeşil olarak yere düştü. O bölgede 2 gün arama yaptıktan sonra bu parçayı buldum. Ben ufo söylemlerine inanmam ama aynen o dedikleri şey gibi geldi. Dolandı, dağın dibinde yere düştü. Düştüğü yerde toprağa hafif bir darbe vurmuştu, yaklaşık 20 santimetre derinliğinde bir çukur açmıştı. Toprağa düşmüştü, taşa düşseydi, dağılabilirdi” dedi.

“Hiçbir elemente benzemiyor”

Bulduğu parçanın demire benzediğini ama demir olmadığına emin olduğunu vurgulayan Ömer Demir, bulduğu parçanın hiçbir maden yada elemente benzetemediğini söyledi. Yaklaşık 20 sene botanik üzerine çalıştığını, 18 yılda maden araştırması yaptığını hatırlatan Demir, 104 elementin tamamını bildiğini vurgulayarak, bulduğu kaya parçasının göktaşı olduğunu savundu. Cep telefonu ile çekilen fotoğraflarda taşın renk de değiştirdiğini savunan Demir, “Ben maden araştırmacılığı yaptım, hiç böyle bir maden görmedim, bulmadım. 104 elementi biliyorum, tanıyorum. Ayrışımını, araştırmasını yaptım. 18 sene çalıştım. Böyle bir şey görmedim. Bildiğimiz kayalara benzemiyor, demire daha yakın bir görüntüsü var. Ama demir de değil. Bulduğum yerde bölgede benzer taş yada kayaya rastlamadım. 7 ay o bölgede oturdum. Daha önce bölgedeki element ve madenleri incelemiştim. Benzer bir kaya görmedim. Ağırlığı bir kilo 700 gram. Bazen renk değiştiriyor. Bu özellikle telefonla fotoğraf çekildiğinde belli oluyor. Mavi, yeşil, kırmızı bir renk olabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Kokusundan içindeki metali anlarım”

Demir, element ve madenleri kokusundan anladığını ileri sürerek, bulduğu parçanın ise hiçbir kokusu olmadığını söyledi. Eski araştırmacı Demir, “Demire çok yakın ama demir olma ihtimali çok zayıf. Demir de bir çekicilik var, bunda yok. Bu renk de değiştiriyor. Demir değiştirmez. Ben altın madeni buldum. 104 elementi toprakta bulmuş bir insanım. Kokladığım zaman içerisindeki metal nedir bilirim. Bunun gibi bir şey daha önce hiç görmedim. Bunun bir kokusu yok. Demire elini vurduğun zaman has bir kokusu vardır. Bakırın da öyle, kokusu vardır. Altın, gümüş kokar. Ama bunda böyle bir özellik yok” ifadelerini kullandı.

Bilim adamlarına çağrı

Araştırmacı Demir, göktaşı olduğunu ısrarla savunduğu kaya parçasının bilim adamları tarafından araştırılmasını istedi. Taşın bu ülke için önemli bir değer olduğunu savunan Demir, “Bizim için bu değer. Değerlendirmesi gerekir. Havadan geldi. Ama hacmine göre özgül ağırlığı çok fazla. Bunun bilim adamları tarafından araştırılması lazım. Bu ülkemizin bir değeri” diye konuştu.

Demir, eğer bu madenin değeri verilirse, satmayı düşündüğünü kaydetti.

Mehmet Bulut - Serhat Demir

GAZİANTEP