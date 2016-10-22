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Eski askerlik şubesi binasında PKK’ya ait mühimmat bulundu

Mardin’in Derik ilçesinde daha önceden askerlik şubesi olarak kullanılan binanın deposundan PKK’ya ait cephanelik çıktı.

Eski askerlik şubesi binasında PKKya ait mühimmat bulundu

22 Ekim 2016 15:04

Mardin’in Derik ilçesinde eskiden askerlik şubesi olan, şimdi ise ikametgah olarak kullanılan evin deposunda PKK’ya ait mühimmat bulundu. Derik ilçesinde jandarma istihbarat ekipleri ve terörle mücadele ekiplerince, eve operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda evin deposunda PKK’ya ait hazırlanmış pil düzenekleri, 10 kilogram mazot, amonyum nitrat, 19 adet el bombası, boş bixi mermisi mayınları, hücum yelekleri, sigara, bixi mermileri muhtelif miktarda ve spiral makinesi bulundu. İkamet sahibi gözaltına alındı.

Neriman Çelebi

Etiketler: mardin, pkk


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