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Eski astsubaya by lock cezası

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim ağı by lock programını kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan eski astsubay sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, sanığın babası emekli astsubay ise beraat etti.

Eski astsubaya by lock cezası

14 Temmuz 2017 10:56

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık B.E. ve tutuksuz sanık S.E. ile avukatları hazır bulundu.

Emekli astsubay tutuksuz sanık S.E., "Kur'an'a el başarım ki ben terör örgütü üyesi değilim. Atatürkçü, laiklik taraftarı bir insanım" dedi. KHK ile ihraç edilen eski astsubay tutuklu sanık B.E. ise kendisinin ve babasının by lock indirmediğini ve kullanmadığını söyleyerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık B.E.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, tutuksuz sanık S.E.'nin ise delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

Etkin pişmanlıkta bulunan avukata indirim

Öte yandan aynı mahkemede tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunan Kayseri Barosu avukatlarından G.T. hakkında ise yargılandığı mahkemece 1 yıl 6 ay 23 gün hapis cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, başka dosyada tutuklu yargılanan kadın avukat N.B.K. ise cezaevinde kaldığı süre gözünüzde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Şeref Kahraman


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