Eski bağımlı uyuşturucuya savaş açtı

Tokat Valisi Ömer Toraman Başkanlığında düzenlenen ve kamu kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve gönüllü hareketlerin katılımıyla gerçekleşen İl Uyuşturucu Koordinasyon Toplantısında kentte bağımlılıkla yapılan mücadeleler masaya yatırıldı. Tokat Halk Sağlığı Müdürü Dr Cihat Zülfüoğlu tarafından yapılan sunumda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2017 yılı içerisinde toplamda 56 olaya müdahale edildiği bu olaylara karışan 134 şüpheliden 41'inin tutuklandığını söyledi. Yine Tokat Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan 4 planlı operasyonda da 30 kişinin tutuklandığı bilgisini katılımcılarla paylaşan Zülfüoğlu, "İlimizde yapılan bu operasyonlarda ilk 6 ay içerisinde 4 kilo 898 gram esrar, 929 gram sentetik kannabinoid, 619 adet ecstasy, 1,1 gram metamfetamin, 149 kök hint keneviri ve 211 gram hint keneviri tohumu ele geçirildi" dedi. Ayrıca yapılan açıklamada Tokat'ta son 5 yıl içerisinde madde kullanımına bağlı ölüm sayısı toplamının 3 olduğu ve 3'üncü olan son ölümünde 2017 yılı içerisinde gerçekleştiği katılımcılarla paylaşıldı.

Tokat Valisi Ömer Toraman ise yaptığı konuşmada, esrar, kokain, morfin gibi çok yüksek maliyetleri uyuşturucuların ayrı bir kategoride tutulması gerektiğini söyledi. Vali Toraman, "Bu uyuşturucular çok büyük maddiyatlar gerektirdiği için belki sınırlı bir kitle tarafından tüketiliyor ama, son zamanlarda malum olduğu üzere başımızın belası ucuz, sentetik uyuşturucular var. İşin cephesi değişti, çehresi değişti. Üretimi çok kolay, ulaşması çok kolay" dedi.

Gerçekleştirilen toplantıya Niksar'dan katılan ve eski bir bağımlı olduğunu söyleyen Hadi Özgen, konuşmasıyla dikkatleri üzerine çekti. 30 yıl alkol ve 26 yıl madde kullandığını söyleyen 66 yaşındaki Hadi Özgen, 21 yıl önce İstanbul Amatem'de bu bağımlılıklarından kurtulduğunu ve şimdi de 'Adsız Narkotik Değişim ve Özgürlük Grubu' adını verdiği gönüllü hareketiyle bağımlı gençlere yardım ettiğini söyledi. Özgen, "Kendimi alkol ve madde bağımlılarının kurtulmasına adadım. Madde kullanan arkadaşlarımıza ya da çocuklarımıza verilebilecek mesaj, ilk uyuşturucuyu lütfen almasınlar. İlk uyuşturucuya ellerini uzatmasınlar. Genelde de arkadaş çevresiyle bu gayet kolay sağlanıyor" dedi.

Madde kullanımının kendi bedeni üzerinde büyük tahribatlar yarattığını söyleyen Hadi Özgen, bu kötü bağımlılığın kendisinde manevi kayıplar yaşanmasına da neden olduğunu söyledi. Hadi Özgen, "Tahribatı tabi ki çok büyük. Her şeyden evvel bir defa zihinsel ve ruhsal yönden sizi bitiriyor. Fizikselliğiniz zaten kalmıyor. İnsani değerlerinizi kaybediyorsunuz. Toplumdaki bütün doneler kaybolmaya başlıyor. İşinizi, eşinizi, çocuklarınızı kaybediyorsunuz. Bunun yanı sıra toplum sizi farklı bir şekilde görüyor" dedi.

Alkol ve madde bağımlısı çocuğa sahip ailelere de bir mesaj veren Özgen, ailelerin çocuklarına şefkat ve sevgiyle yaklaşarak tedavi sürecine katkı sağlayabileceğini söyledi. Özgen, "Şunu da belirteyim lütfen uyuşturucu bağımlısı çocuklarınızı farklı bir kategoriye katarak görmeyelim, onlara şefkat ile sevgiyle yaklaşarak sevgimizi gösterdiğimiz an öyle inanıyorum ki o çocuklarımızda uyuşturucuya ellerini uzatmayacaklardır" dedi.

Dursun Ekrem Er