Eski Bakan Cevat Ayhan hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 2010 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Cevat Ayhan, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini yitirdi. Bir süredir Özel Bayındır Hastanesi’nde tedavi gören Ayhan’ın yakınları, vefat haberi üzerine hastaneye geldi.

Ayhan’ın naaşı Hacı Bayram Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sakarya'ya götürülecek. Memleketinde gerçekleştirilecek törenin akabinde Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Ayhan, Refah Partisi'nde 19, 20 ve 21'inci Dönem Sakarya Milletvekilliği ve “REFAHYOL” Hükümeti’nde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevlerini üstlendi.

Ayhan’ın vefatını sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden duyuran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Davamızın öncü ve mümtaz şahsiyetlerinden, değerli büyüğüm Cevat Ayhan'a Allah'tan rahmet ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Dürüstlüğü, azmi ve fedakarlığı nesilden nesile aktarılacak ve yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.