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Eski Bakan Dr. Sema Ramazanoğlu’ndan Karacasu pidesine övgü

Bir dizi ziyaret için Aydın’ın Karacasu ilçesine gelen AK Parti Denizli Milletvekili, MKYK Üyesi, Genel Başkan Danışmanı, Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Dr.Sema Ramazanoğlu’da meşhur Karacasu pidesinin tadına baktı.

Eski Bakan Dr. Sema Ramazanoğlundan Karacasu pidesine övgü

09 Temmuz 2017 09:21

İkinci kez geldiği Karacasu’da kıymalı, peynirli ve tahinli pide yiyen Milletvekili Ramazanoğlu, Karacasulu Pideci Halil İbrahim Köse’ye övgüler yağdırarak, “Bu yediğim bir pide değil, bir sanat eseri. Hayatımda yediğim en lezzetli pide. Buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum; Karacasu’ya gelin, gezin ve mutlaka Halil İbrahim Ustanın pidesini yiyin” dedi. 

“Bu sanat eseri pidenin sırrı; işini sevmek, eşini sevmek”

Partisinin Aydın Kadın Kolları üyeleri ile pide ustası Halil İbrahim Köse’nin meşhur lezzetleri olan kıymalı, peynirli ve tahinli pidelerinden tadan Ramazanoğlu, “Bu yediğim bir pide değil, bir sanat eseri. Hayatımda yediğim en lezzetli pide. Ustamız işin sırrını söylemiyor ama ‘işini sevmek, eşini sevmek’ olarak özetliyor. Ben de eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak erkeklere şunu söylüyorum, eşinizi sevin, çocuklarınızı sevin, evinizi sevin, bunu şiar edinin. İşini seven erkeklere, çocuğunu seven babalara saygı duyuyorum. Bugünde Karacasu’da muhteşem bir ziyafet çektim. Buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum; Karacasu’ya gelin, gezin ve mutlaka Halil İbrahim Ustanın pidesini yiyin” diye konuştu.

Türkiye’de ilk ve tek pide festivali düzenleyen ilçe Karacasu

Pidecilik mesleğine 1973 yılında başladığını ifade eden Halil İbrahim Köse ise, şöyle konuştu: “45 yıldır bu mesleği severek yapıyorum. Bu gün için Türkiye’de ilk ve tek pide festivali düzenleyen ilçe Karacasu’dur. İlk olarak 4 metreden başladığımız en uzun pide yarışmasında son olarak 14 Mayısta Kaymakamlığımızca düzenlenen etkinlikte yine kendime ait olan rekoru 7 buçuk metreye çıkardım. Türkiye’de bu lezzeti tanımayan olduğu gibi yurt dışında Dubai, Almanya, Arabistan gibi çok sayıda ülkeye de pidemizden gönderiyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir ise bizim için yakın yerler oldu artık. Sloganımız ise ‘Gül dalında, pide Karacasu’da güzel” 

Ali Soydemir


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