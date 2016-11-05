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Eski Bakan Mehmet Ağar gelinini gözyaşlarıyla uğurladı

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın gelini Badısabah Ağar son yolculuğuna uğurlandı. İş, siyaset, spor camiasından çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde Ağar, "İçimiz yanıyor" derken, 8 yaşındaki torunu ise annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Eski Bakan Mehmet Ağar gelinini gözyaşlarıyla uğurladı

05 Kasım 2016 15:25
Eski Bakan Mehmet Ağar gelinini gözyaşlarıyla uğurladı - Tıkla İzle

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın gelini, oğlu Tolga Ağar'ın eşi Badısabah Ağar 36 yaşında hayatını kaybetti. Badısabah Ağar için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde öğlen namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Rıdvan Dilmen, Faik İçmeli, Cavit Çağlar, Hüsamettin Özkan, Haluk Ulusoy, Aydın Doğan, Celal Adan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski rektörlerden Kemal Alemdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Egemen Bağış, Muammer Güler gibi iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Mehmet Ağar'ın kendisiyle aynı ismi taşıyan torunu 8 yaşındaki Mehmet Ağar, annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Eski Bakan Mehmet Ağar, oğlu Tolga Ağar ile birlikte taziyeleri kabul etti.

"Yüreğimiz yanıyor"
Gelinini kaybetmenin acısını yaşayan Mehmet Ağar, “Ne diyebilir ki yüreğimiz yanıyor, daha ne diyeyim” dedi.
Badısabah Ağar'ın cenazesi helallik alınmasının ardından cenaze aracına konularak, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Ağar ailesinin Baltalimanı Polisevi'nde bu akşam taziyeleri kabul edeceği öğrenildi.
 

Metin Başar
 


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