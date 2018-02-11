Eski bakandan ‘Afrin’de kararlılık mesajı

AK Parti Edirne İl Teşkilatı 5. Olağan Gençlik Kolları Kongresi’ne katılmak üzere kente gelen Müezzinoğlu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda basın toplantısı düzenledi.

"Milletimizin başı sağ olsun"

AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mehmet Müezzinoğlu, basın toplantısına Suriye’nin Afrin bölgesinde devam eden ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda’ şehit olan kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet dileyerek, "Ülke olarak zorluklarımız, sıkıntılarımız var. Şu anda Afrin’de operasyon yapan güvenlik güçlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz var. Dün özellikle acı haberler geldi, 11 askerimiz şehit oldu. Öncelikle askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum. Zor bir süreçte bu ülkenin askeri, güvenlik güçleri milletçe topyekun birlik ve beraberlik içerisinde ay yıldızlı bayrağın güçlü dalgalanmasına, milli birlik ve beraberlik içerisinde zorlukları aşacağımıza inanıyorum" dedi.

"35 yıldır yabancı silahlar kullanıyorlar"

Müezzinoğlu, bir gazetecinin ‘Afrin’de kullanılan silahların yerli olma ihtimali var mı?’ sorusuna ise "YPG’nin yerli silahı olabilir mi? PKK’nin yerli silahı olabilir mi? 35 yıldır PKK’nın bize karşı kullandığı silahların tamamı yabancı silahlar. Bugün YPG’nin de, DEAŞ’ın da, terör örgütlerinin kullandığı silahlar yabancı silahlar. Önemli olan bu yabancı silahları bunlara verenler kimler? Hangi stratejilerle veriyorlar, amaçları ne? 6 yıl önce olmayan DEAŞ birdenbire nereden çıktı? O bölgede elini kolunu sallayarak her türlü silahı, aracı nasıl buldu? Bunların silah fabrikaları, silah sanayilerinin olmadığını herhalde herkes biliyor. Dolayısıyla kullandıkları silahın yerli olmadığı konusunda değil, bunlara bu silahları temin eden anlayış ne, niye temin ediyor, hedefi ne? Bizi ilgilendiren kısmı Türkiye’nin güvenliğini bozacak herhangi bir oluşum varsa, Türkiye olarak buna müsaade etmemek. Türkiye 80 milyonuyla kendisini rahatsız edecek bütün oluşumlara karşı mücadelesini verecek ve asla onlara o imkanı tanımayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bir bakarsın 6 ay, bir bakarsın 2 ay, bir bakarsın 6 yıl"

Afrin’de devam eden harekatla ilgili kararlılık mesajı veren Müezzinoğlu, "Bu hadiselerin süresi olmaz. Irak’taki yapının 2001-2002 yılından bu yana Irak’ta statik bir yapı kurulmadı. 7 yıldır Suriye’deki hadise her yeni gün yeni bir kaos planlar var. Dolayısıyla bunun bir zamanlaması olması. Bir bakarsın 6 ay, bir bakarsın 2 ay, bir bakarsın 6 yıl. Çünkü bu bizim matematiğimiz değil, güç odaklarının bölgede yaptıkları bir matematik. Bu matematiği de bozmak zorunda olan Türkiye. Biz onların yaptığı matematiğe kendi ülkemizin geleceğini teslim etmeyeceğiz" diye konuştu.