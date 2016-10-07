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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu: ‘Allah yolunu açık etsin'

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu Türkiye - Ukrayna maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu: Allah yolunu açık etsin

07 Ekim 2016 07:34
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu: ‘Allah yolunu açık etsin' - Tıkla İzle

Ahmet Davutoğlu, Konya Büyükşehir Torku Arena Stadyumu'nda oynanan ve 2-2 biten Türkiye - Ukrayna karşılaşmasıyla ilgili Davutoğlu, "Eğer ikinci yarıdaki futbolu ilk yarıda oynamış olsaydık, herhalde netice çok farklı olurdu. Hakemin de ilk yarıda bazı pozisyonlarda penaltıları görmemiş olması, biraz şansızlık oldu ama takımın oyundan düşmemesi ve 2-0'dan sonra bu neticeyi alması önemli bir başarıdır. Bu bir öz güven göstergesidir. Çünkü 2-0'dan sonra toparlayabilmek çok zor. Ama bizim takım toparladı ve rahat da kazanabilirdik. Biraz daha son vuruşlarda etkili olsalardı... En azından bir puan almış olduk. Allah yolunu açık etsin hepsinin. tebrik ediyorum, Fatih hocayı da bütün takımı da" şeklinde konuştu.

Dürüst: "2-0'dan 2-2'ye getirmek önemli"
Türkiye Futbol Federasyon Başkanvekili Ali Dürüst son günlerdeki spekülasyonların oyuncuları etkilediğini belirterek, "Daha çok maçımız var. Geriye düştükten sonra bir puan almak önemli bir şey. Şimdi İzlanda'ya gidiyoruz, yarış devam ediyor. İki türlü de bakabiliriz. 2-0'dan 2-2'ye getirmek önemli. Oyuncuları tebrik ediyoruz. Bu yarış içinde sonuna kadar olacağız. Takımdaki hava iyi. Özellikle ikinci devredeki oyun ve futbolcuların hırsı İzlanda maçı için de bize umut verdi. Bu hava ile gideceğiz" dedi.

Emre Mor'dan hakeme eleştiri
A Milli Takım oyuncusu Emre Mor da hakemin verdiği kararları eleştirdi. Mor, kendisine ilk yarıda yapılan hareketin penaltı olduğunu ve Ukrayna takımının sert oynadığını söyleyerek, “Maça iyi başlayamadık. Bir anda 2-0 geriye düştük. Ancak ilk golü attıktan sonra çok daha iyi oynadık. Maçı kazanmak için mücadele ettik ancak berabere kaldık. Ukrayna oynadığı sert oyun ile beni de çok sinirlendirdi. Bana çok sert fauller yaptılar ve hakem de buna göz yumdu. En azından Ukraynalı bazı oyunculara uyarı için kart göstermeliydi ama yapmadı. Bence hakem kötü bir performans gösterdi. İlk yarıda ceza sahası içinde bana yapılan hareket yüzde yüz penaltıydı. Ben de maçın başında zorlandım ama ikinci yarı takım ile birlikte daha iyi oynadığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet


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