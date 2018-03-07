Eski Başbakan Çiller'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Eski Başbakan Tansu Çiller, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Çiller mesajında, “Bütün insanlık için önemli bir günü idrak ediyoruz; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu anlamlı günde başta Türkiyemizin kadınları olmak üzere dünya üzerindeki bütün kadınları sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dileklerimle tebrik ediyor, sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Bütün kadınların hayat içinde karşılarına çıkan, çıkartılan bütün zorlukları, duyarsızlık duvarlarını aşacak, yıkıp geçecek güce sahip olduklarına yürekten inanıyorum. Zira, bu güç onların yapılarında mevcuttur. Şanlı tarihimiz; Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı isimleriyle özdeşleşen, bizlere bugünlerimizi sağlayan, vatan savunmasının unutulmaz kadın kahramanları ile doludur. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde ise yurdumuzu hedef alan çeşitli terör eylemlerine, kadınlarımız 'vatanımızın tek bir çakıl taşını vermeyiz' inanç ve kararlılığıyla tek vücut olarak karşı durmuşlar ve durmaktadırlar. Bugünlerde Türkiyemizin bekası için terörist unsurlara karşı Afrin'de başarıyla yürütmekte olduğumuz Zeytin Dalı Harekatı'na yurt çapında kadınıyla erkeğiyle tek vücut halinde verdiğimiz destek ve bu destekte kadınlarımızın yeri, dile getirilsin getirilmesin bütün dünyada büyük hayranlık uyandırmakta, başka ülkelere ve oralardaki kadınlara da örnek olmaktadır. Bu anlamlı günde Afrin'deki başarılı harekatımız dolayısıyla kahraman güvenlik güçlerimiz ile yine kahraman ailelerine karar, sevk ve idare kademelerindeki tüm yetkililere gönülden şükranlarımı, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'tan şehit evlatlarımıza rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor; başta elleri öpülesi anneleri, eşleri olmak üzere her biri ayrı kahramanlar olan fedakar, cefakar aile bireylerini en kalbi duygularımla kucaklıyorum" dedi.