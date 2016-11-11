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Eski Başbakan Mesut Yılmaz: 'Büyükçekmece İstanbul'un en gözde ilçesi'

Büyükçekmece'yi ziyaret eden eski Başbakan Mesut Yılmaz, "Belediye Başkanı ve eski siyaset arkadaşım Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece'yi İstanbul'un en gözde ilçelerinden bir yapmış" dedi.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz: Büyükçekmece İstanbulun en gözde ilçesi

11 Kasım 2016 12:18

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü ziyaret eden eski Başbakan Mesut Yılmaz, Başkan Akgün'ün eski siyasi arkadaşı ve çok başarılı bir belediye başkanı olduğunun altını çizerek, “Hasan Akgün Bey'i belli aralıklarla ziyaret ediyorum. Hem belediye çalışmaları konusunda, hem başlattığı projeler hakkında kendisinden bilgi aldık. Elimizden geldiği kadar kendisine destek veriyoruz. Zorluklarını biliyorum ama buna rağmen gerçekleştirdiği projelerden dolayı fevkalade mutluyum ve kendisini kutluyorum" dedi.

"Büyükçekmece çok farklı bir duruma gelecek"
Geçtiğimiz günlerde temeli atılan Midwood film platosu projesinin Türkiye açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Avrupa'nın en büyük bir film stüdyosunun temeli Büyükçekmece'de atıldı. Bu proje Büyükçekmece'nin daha çok canlanmasına ve tanınmasına katkı sağlayacaktır. Yat limanı projesinin son durumunu gördük. O da tamamlandığı zaman Büyükçekmece çok farklı bir duruma geçecek. İnanıyorum ki Hasan Akgün’ün çalışmaları sayesinde Büyükçekmece yakın gelecekte İstanbul'un en gözde yerleşim yerlerinden biri haline gelecek. Kendisini kutluyorum, bundan sonraki çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum. Büyükçekmece halkına sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.  

Etiketler: Büyükçekmece, mesut yılmaz


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