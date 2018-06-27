Eski Başbakanın evinden 273 milyon dolar çıktı

Malezya eski Başbakanı Necip Rezak’a karşı açılan yolsuzluk soruşturmasında yeni deliller bulunmaya devam ediyor. Malezya polisi son yaptığı operasyonda Necip Rezak’ın evinde 275 milyon dolarlık mücevher, saat, çanta ve kıymetli eşya ele geçirdi.

Malezya Organize Suçlar Bölümü Başkanı Amar Singh, Necip Rezak’a ait 6 mülkten ele geçirdiği eşyaların değerinin 273 milyon dolar civarında olduğunu bildirdi. “Ülke tarihindeki en büyük haciz” olduğunu ifade eden Amar Singh, 150 polis memurunun yaklaşık bir aydır mücevherleri saydığını açıkladı.

Mücevheratın 12 bin parçadan oluştuğunu açıklayan yetkililer en pahalı mücevherin değerinin en az 1 milyon 590 bin dolar olduğunu açıkladı. Ayrıca yetkililer yaklaşık 29 milyon dolar nakit para bulduklarını aktarırken paraları 6 para sayma makinesiyle 3 gün boyunca saydıklarını anlattı.

“Onları çok yakında sorguya alacağız” diyerek eski Başbakan Necip Rezak’ın gözaltına alınacağı işaretini veren baş komiser, “Bu mücevherlerin hediye olup olmadığını da tasdik etmemiz lazım, eğer hediyeyse kimler tarafından verildi?” dedi ve soruşturma kapsamının genişleteceğini belirtti.

Eski Başbakan Necip Rezak geçtiğimiz hafta basın mensuplarına verdiği mülakatta, kendisine ait mülklerin eşi ve kızı tarafından hediye edildiğini ve ülke fonlarından hiçbir şey çalmadığını iddia etmişti.

Polis operasyonlarda ayrıca lüks markalara ait 272 tane çanta, 423 kol saati ve 234 adet güneş gözlüğü ele geçirdi.

Necip Rezak geçtiğimiz ay Malezya Başbakanlık seçimlerini kaybederek Başbakanlık makamından ayrılmıştı.