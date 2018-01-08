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Eski başdanışmanıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul’u 10 yıl 6 ay hapse mahkum eden mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Eski başdanışmanıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı

08 Ocak 2018 14:53

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul’u “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl 6 ay hapse çarptıran İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanık Fatih Gürsul’un 0 533 560 07 81 numaralı GSM hattı üzerinden ByLock programını kullandığının tespit edildiğini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca (BTK) cep telefonunun internet hattı üzerinden 11 Ağustos 2014 ile 30 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 Bin 66 kez ByLock erişim sağlayıcısına tahsis edilen IP numaralarına kaydı bulunduğunu belirtti.

ByLock programının kullanılmasını FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik suçu açısından kesin ve yeterli delil sayan Yargıtay kararlarını hatırlatılan kararda, “Sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu yönünde mahkememizde kanaat oluşmuş ve cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın üyesi olduğu terör örgütünün yapısı ve faaliyetleri, devlet yönetimini silahlı kalkışma ile ele geçirmeye yönelik nihai amacı ve bu amaç doğrultusunda silahsız sivil insanları öldürmeyi dahi göze alabilen tehlikeli yapısı nazara alınarak kanunda öngörülen cezanın asgari haddinden ayrılınarak temel ceza tayin edilmiştir” denildi.

“TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMAMASINA KARAR VERİLMİŞTİR”

Sanığın ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkan baş danışmanı olarak görev yapması, bulunduğu konumun örgüte sağlayabileceği yarar ve sanığın bu kapsamdaki etkinlik imkanını da temel cezada artırım yapılması hususunda dikkate aldığını kaydeden mahkeme kararında, “Sanığın atılı suçu terör örgütü faaliyeti kapsamında işlediğinden 3713 sayılı Yasanın 5. maddesi gereğince cezasından yarı oranında artırım yapılmasına, tüm aşamalarda suçu inkarı, pişmanlık gösterdiğine ilişkin bir davranış veya beyanı olmaması nazara alınarak da takdiri indirim uygulanmamasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Fatih Gürsul, FETÖ’nün İstanbul Üniversitesi’ndeki akademik yapılanmasına ilişkin 10 sanıkla birlikte yargılandığı davanın 26 Aralık 2017 tarihli duruşmada 10 yıl 6 ay hapse çarptırılmış, tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Gürsul’un ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

(Başak Akbulut/İHA)

 

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