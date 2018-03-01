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Eski başhekim FETÖ’den gözaltında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında eski başhekimi ile bir mühendis ve öğretmen gözaltına alındı.

Eski başhekim FETÖden gözaltında

01 Mart 2018 17:20

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 10 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. İl merkezi, Mudanya ve İnegöl’de gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında İnegöl Devlet Hastanesi eski Başhekimi K.A. da gözaltına alındı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan K.A., Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin bylock kullandığı, 17/25 Aralık 2013 darbe girişimi sonrasında örgüte finans desteği sağladığı, Bank Asya’ya para yatırdıkları ve kapatılan derneklere kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında aranan tekstil mühendisi M.M. ve aynı suçtan dolayı aranan edebiyat öğretmeni S.S.Ö de gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. 

Salih Bakıcı
 

Etiketler: başhekim, fetö

 

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