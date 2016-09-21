Edinilen bilgiye göre, Nuh A. idaresindeki 50 LD 384 plakalı kamyonet, Dumlupınar Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki emekli öğretmen Tahsin Saygılı’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Saygılı yaralandı. Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan Tahsin Saygılı'nın ünlü sanatçı Ediz Hun'un damadı, eski Frankfurt Başkonsolusu İlhan Saygılı'nın babası olduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Ahmet Altay