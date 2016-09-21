Diğer
Kategoriler

Eski başkonsolosun babası kazada yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan eski Frankfurt Başkonsolusu İlhan Saygılı'nın babası, bir kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.


21 Eylül 2016 11:34

Edinilen bilgiye göre, Nuh A. idaresindeki 50 LD 384 plakalı kamyonet, Dumlupınar Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki emekli öğretmen Tahsin Saygılı’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Saygılı yaralandı. Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan Tahsin Saygılı'nın ünlü sanatçı Ediz Hun'un damadı, eski Frankfurt Başkonsolusu İlhan Saygılı'nın babası olduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Ahmet Altay

Etiketler: Frankfurt Başkonsolusu İlhan Saygılı


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!