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Eski belediye başkanı 1 kişinin boğazını kesti, 2 kişiyi bıçakladı

Erzurum’da alacak verecek meselesi yüzünden hayvan pazarında cinnet getirdiği öne sürülen eski Dadaşköy Belediye Başkanı Yusuf Yıldırım, 1 kişinin boğazını kesti, 2 kişiyi de bıçakladı. Dehşet verici olayın ardından kaçan Yıldırım, ahırda yaralı olarak yakalandı.

Eski belediye başkanı 1 kişinin boğazını kesti, 2 kişiyi bıçakladı

06 Temmuz 2017 12:01
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Olay bugün saat 09.30 sıralarında Erzurum merkez Kombina Caddesi üzerinde bulunan hayvan pazarının içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eski Dadaşköy Belediye Başkanı Yusuf Yıldırım, aralarında hayvan alım satımı dolayısıyla alacak verecek meselesi bulunan bir grupla tartıştı. Tartışmadan kısa bir süre sonra cinnet getirdiği öne sürülen Yıldırım, çay ocağında oturan tartıştığı şahıslara aniden bıçakla saldırdı. Hayvan tüccarı Gökmen Bayram’ın boğazını kesen Yıldırım, yine hayvan tüccarları Mustafa Teymuroğlu ve Emrah Bayram Mehmetoğlu’nu da yüzünden yaraladı.

Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Gökmen Bayram, özel otomobille hastaneye kaldırıldı. Diğer iki yaralı da ambulansla Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Eski başkan ahırda yaralı olarak yakalandı"

Olayın ardından hayvan pazarına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yıldırım’ın yakalanması için operasyon başlatan polis, civardaki ahırları tek tek kontrol ederek şahsın kan izlerine rastladı. Operasyonda ahırın arka kapısını kırarak kaçmaya çalışan Yıldırım, yaralı olarak yakalandı. Yıldırım, polis nezaretinde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri Yıldırım’ın ikametine yönelik olası bir saldırı ihtimaline karşı Dadaşköy Beldesinde ve hastanede yoğun güvenlik tedbiri aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

Ahmet Akbuğa - Doğa Alca
 

Etiketler: belediye başkanı, Erzurum, Yusuf Yıldırım


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