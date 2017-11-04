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Eski belediye başkanı Adil Aygül hayatını kaybetti |Adil Aygül kimdir?

Manisa’da 1994-2004 yılları arasında Anavatan Partisi'nden iki dönem belediye başkanlığı yapan Adil Aygül geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eski belediye başkanı Adil Aygül hayatını kaybetti |Adil Aygül kimdir?

04 Kasım 2017 13:05

Manisa’da 10 yıl belediye başkanlığı yapan Adil Aygül bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aygül’ün ambulansla Özel 8 Eylül Hastanesine getirildiği sırada yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Adil Aygül kimdir?

Adil Aygül, 01 Ocak 1949 yılında Meliha-Recep Aygül çiftinin oğlu olarak Manisa'da doğdu. İlk ve orta ögrenimini Manisa’da tamamlayan Aygül, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nu bitirdi. Manisa’da serbest mimarlık ve müteahhitlik yaptığı dönemde Mimarlar Odası’nda yöneticilik yapan Aygül, Manisa Genç İş Adamları Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.
1986 yılında Anavatan Partisi’ne üye olan ve merkez ilçe teşkilatında ikinci başkanlık görevinde bulunan Aygül, 1994 seçimlerinde Anavatan Partisi’nden Manisa Belediye Başkanı oldu. Bu dönemde Ege Belediyeler Birliği'nin başkan yardımcılığına seçilen Aygül, 5 yıllık görev süresinin ardından 1999 yerel seçimlerinde Manisalıların güvenoyuyla ikinci kez başkanlık görevine getirildi. Ege Belediyeler Birliği’nde de başkan olan Aygül, iki dönem üst üste belediye başkanlığı yaptıktan sonra 2004 yerel seçimlerinde yine partisinden aday oldu ancak ikinci sırada kaldı. 2007 genel seçimlerinde partisinden milletvekili adayı olan Aygül, partisinin seçimlere katılmamasından dolayı seçime giremedi. 26 Eylül 2005 yılında Anavatan Partisi Manisa İl Başkanlığı’na getirilen Aygül, bir yıl yürüttüğü bu görev süresi içerisinde partisinin büyük kongresinde MKYK üyeliğine seçildi. 4 kez Manisa Belediye Başkanlığı’na aday olan ve ikisinde kazanan Adil Aygül 68 yaşında, evli ve 2 çocuk babasıydı.
 

 

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