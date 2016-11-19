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Eski Belediye Başkanı Bakırcı’dan tehlikeli çözüm

Rize’nin eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı, ÇEAŞ ekipleri iş yoğunluğu nedeni ile gecikince eder yardımı ile çıktığı elektrik direğindeki enerjiyi kendi elleri ile kesti.

Eski Belediye Başkanı Bakırcıdan tehlikeli çözüm

19 Kasım 2016 13:55

Rize’de iki dönem belediye başkanlığı yapan ve görev süreci içerisinde sorunlara yönelik ürettiği pratik çözümlerle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Halil Bakırcı, kendine has çözümleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Rize’de inşaat sektöründe çalışmalarını sürdüren Bakırcı, inşaat yapmayı düşündüğü arazideki eski bir evi yıkmadan önce eve giden elektik enerjisinin kesilmesi için ÇEAŞ ekiplerinden yardım istedi. ÇEAŞ ekipleri iş yoğunluğu dolayısı ile gecikince Bakırcı, bekleyemeyerek eder yardımı ile direğe ulaşım elektrik enerjisini kendi elleri ile kesti. Kendi işini kendisi gören Bakırcı’yı bu durumda gören bir Rizeli de durumu fotoğraflayarak bu fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Bakırcı, Rize’de Rize Belediye Başkanı olarak görev yaptığı süre içerisinde kendine has ve ilginç çözümler ile yıllardır çözülemeyen bir çok soruna çözüm bulmuş, kimine göre çılgın kimine göre ise ’Deli Halil’ olarak adlandırılmıştı. Bakırcı, kendisine deli diyenlere “Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler” şeklinde verdiği cevapla biliniyor.

Etiketler: halil bakırcı


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