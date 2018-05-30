Diğer
Kategoriler

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yalnız yaşayan eski belediye başkanı evinde ölü bulundu.

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

30 Mayıs 2018 14:13

Edinilen bilgiye göre Şeyhsinan Mahallesi’nde bir evde yalnız yaşayan İsmail Tekmen'den (67) haber alamayan yakınları polise haber vererek yardım istedi. Tekmen'in evine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdiklerinde odadaki kanepede cansız bedeniyle karşılaştı. 

İsmail Tekmen’in daha önce Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar beldesinde belediye başkanlığı yaptığı kaydedildi. 

İsmail Tekmen’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu’na sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

Serdar Şahin
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç