Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre Şeyhsinan Mahallesi’nde bir evde yalnız yaşayan İsmail Tekmen'den (67) haber alamayan yakınları polise haber vererek yardım istedi. Tekmen'in evine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdiklerinde odadaki kanepede cansız bedeniyle karşılaştı.

İsmail Tekmen’in daha önce Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar beldesinde belediye başkanlığı yaptığı kaydedildi.

İsmail Tekmen’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu’na sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Serdar Şahin

