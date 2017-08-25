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Eski belediye başkanı ve iki meclis üyesine tutuklama kararı çıkarıldı

Kanun Hükmünde Kararname ile görevden uzaklaştırılan Batman Belediyesi eski Başkanı ve iki meclis üyesi hakkında tutuklama kararı çıktı.

Eski belediye başkanı ve iki meclis üyesine tutuklama kararı çıkarıldı

25 Ağustos 2017 14:08

Batman Belediye eski Başkanı Sabri Özdemir ile Eşbaşkan Gülistan Akel ve belediye meclis üyesi Hürriyet Kaytar hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Batman Belediyesi'nde personel alımlarında yapılan usulsüzlük iddialarıyla Batman Cumhuriyet Savcılığı tarafından eski Başkan Özdemir, eş Başkan Akel ve Belediye meclis üyesi Kaytar hakkında dava açılmıştı. Önceki gün Batman Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinden sonra adliyeye çıkarılan isimler serbest bırakılmıştı.
Savcının itirazı üzerine eski başkan Sabri Özdemir eşbaşkan Gülistan Akel ve belediye meclis üyesi Hürriyet Kaytar hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde evlerinden alınmak istenen isimler ikametlerinde bulunamadı.
 

Mehmet Şükrü Yıldırım
 


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