Eski belediye başkanı ve iki meclis üyesine tutuklama kararı çıkarıldı

Batman Belediye eski Başkanı Sabri Özdemir ile Eşbaşkan Gülistan Akel ve belediye meclis üyesi Hürriyet Kaytar hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Batman Belediyesi'nde personel alımlarında yapılan usulsüzlük iddialarıyla Batman Cumhuriyet Savcılığı tarafından eski Başkan Özdemir, eş Başkan Akel ve Belediye meclis üyesi Kaytar hakkında dava açılmıştı. Önceki gün Batman Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinden sonra adliyeye çıkarılan isimler serbest bırakılmıştı.

Savcının itirazı üzerine eski başkan Sabri Özdemir eşbaşkan Gülistan Akel ve belediye meclis üyesi Hürriyet Kaytar hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde evlerinden alınmak istenen isimler ikametlerinde bulunamadı.



Mehmet Şükrü Yıldırım

