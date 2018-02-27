Diğer
Kategoriler

Eski belediye başkanının kardeşi intihara teşebbüs etti

Adana’da eski Yüreğir Belediye Başkanının kardeşi, intihara teşebbüs etti. Karnına tüfekle ateş eden şahıs, arkadaşının yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Eski belediye başkanının kardeşi intihara teşebbüs etti

27 Şubat 2018 16:28
Eski belediye başkanının kardeşi intihara teşebbüs etti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi 5 Ocak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eski Yüreğir Belediye Başkanı Ömer Topçu'nun ticaretle uğraşan kardeşi Ali Topçu (55) öğlen 13.00 sıralarında evinde bulunan tüfeğiyle karnına ateş edip daha sonra iş ortağı Gani Cırık’ı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Cırık, arkadaşının evine gelip ambulansa ve polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı Adana Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise evde inceleme yaptı.

"Psikolojik sorunları vardı"

Gani Cırık, "Psikolojik sorunlarından dolayı tüfekle kendine sıkmış. Bana telefon açtı, ‘ben kendimi vurdum çabuk gel ben ölüyorum’ dedi. Kapıyı açıp içeri girdiğimizde yaralı vaziyette yatıyordu. Psikolojik sorunları vardı işte. Sıkıntı" ifadelerini kullandı.

Topçu’nun durumunun ağır olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenilirken uzun süredir psikolojik sorunları nedeniyle çevresine ‘kendimi öldüreceğim’ dediği iddia edildi. 

Umutcan İşledici

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç