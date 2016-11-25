Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında gözaltı kararı olan eski Burdur Bağımsız Milletvekili Hasan Hami Yıldırım, bugün öğleden sonra Burdur Adliyesi’ne gelerek teslim oldu. Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan’a ifade veren Yıldırım, tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Yıldırım, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Burdur Cezaevi’ne gönderildi.

Eski Bağımsız Milletvekili Hasan Hami Yıldırım, 24. Dönem AK Parti Burdur Milletvekilli olarak seçilmiş ve 17-25 Aralık sürecinde AK Parti’den istifa etmişti.

Hayal Girişim