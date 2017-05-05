Eski bürokratların yargılandığı FETÖ davası ertelendi

Eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, eski İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar ve Vergi Dairesi eski Başkanı İbrahim Saydam’ın da aralarında bulunduğu 5’i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanıklar haklarında ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘örgüte finansman sağlamak’ suçundan 35’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

"Ben devletin askeriyim"

Mahkemede ifade veren eski İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar, “Ben devletin askeriyim. İddianamede yazıldığı başkasının askeri olmadım. Benim zamanımda Bursa’da 300 milyon liralık yatırımlar oldu. Bir sürü hayırsever ile görüştük. Bursa’ya okullar yaptırdık. Yurt dışına da İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla dönemin Valisi Şahabettin Harput ve üst düzey yönetici 31 kişi ile birlikte yurt dışına Almanya’ya gittik. Bizi orada büyük bir ilgiyle karşıladılar. 2 kere umreye gittim. Dönüşte ister istemez yabancı paraların bozuklukları oluyor. Evimde bulunan 1 dolarda bununla alakalı. Benim evimde bulunan B serisini iddianamede öğrendim. Örgüt yöneticiliği ile alakam yok. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum” dedi.

15 Temmuz'dan sonra ihraç olduğunu ve kendi iş yerimi açtığını belirten Eski İl Sağlık Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu da, Bylock kullanmadığını iddia etti.

Mahkemede ifade veren diğer tutuklu sanıklar Vergi Dairesi eski Başkanı İbrahim Saydam ve Faruk Öztürk haklarındaki iddiaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, geç saatlere kadar süren duruşmada Kahya ve tutuksuz yargılanan 3 sanığın ifadesi alınması için davayı pazartesi gününe ertelendi.

Ahmet Faruk Çabuk