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Eski cezaevi silah fabrikası oldu

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 70’li, 80’li yıllarda kaçak olarak üretilen silah üretiminin legal hale getirilmesi ve devletin gözetiminde yapılması amacıyla 1991 yılında başlatılan silah projesi, Ordu’da yeniden başladı.


24 Ekim 2016 15:40

Milli Savunma Bakanlığı gözetiminde MKE ve KOSGEB desteğinde 1991 yılında başlatılan, 1993 yılında ilk silahların üretilmesiyle harekete geçen silah sanayi kapsamında Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’da 40’a yakın şirket kuruldu. Ancak zaman içerisinde MKE ve KOSGEB tarafından silah şirketlerinden sipariş edilen bazı imalatların istenilen ölçüde olmadığı iddiasıyla geri çevrilmesinin ardından birçok şirket kapısına kilit vurdu. Bunun üzerine aynı ilde bulunan silah şirketleri birleşerek tek çatı altında MKE’nin izni doğrultusunda üretim yapmaya başladı. Halen Samsun, Giresun ve Trabzon’da 3 şirket silah üretimi gerçekleştirirken Ordu’da kuruluşunu tamamlayan Ordu Savunma Sanayi (ORSAV) faaliyete geçti.

10 milyon liraya mal oldu
Ordu’nun Ulubey ilçesinde uzun yıllar cezaevi olarak hizmet veren bina, belediye ve özel bir firmanın hazırladığı projeyle silah fabrikası haline getirilerek hizmete girdi. Yaklaşık 10 milyon liraya mal olan fabrikada ilk silah üretimlerine başlandı.

Silah fabrikasını ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 1988 yılında açılan cezaevinin 2008 yılında Adalet Bakanlığı tarafından kapatılmasının ardından 2014 yılına kadar atıl bir halde beklediğini, daha sonra Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak ortak bir girişimle binanın silah fabrikası olmasına karar verildiğini kaydeden Başkan Yılmaz, “Yaklaşık bir yıllık çalışmanın sonucunda burası faaliyete geçti. Bu fabrika Ordu'nun ve Türkiye'nin bir markası ve değeri olacak" diye konuştu.

Fabrikada üretilen silahların Makine ve Kimya Enstitüsü’ne (MKE) gönderileceğini, Samsun ve Giresun'daki firmaların tabanca parçalarının burada üretileceğini, ayrıca piyade tüfeğinin bazı parçalarının bu fabrikada üretilmesinin planlandığını kaydeden Başkan Yılmaz, "2 bin 200 metrekare alan üzerine kurulan fabrikada 2017 yılının sonuna doğru 120 kişi çalışacak. Bu fabrika Ulubey ilçemizdeki işsizliğin önüne geçecek. Ordu Savunma Sanayi, ilimizin ve Türkiye'nin bir markası ve değeri olacak. Daha önce Ulubey’de açılmasını sağladığımız tekstil fabrikasından sonra bu fabrikanın da ilçemize kazandırılması bizleri son derece memnun etmiştir" dedi. 

Metin Akyürek

Etiketler: silah fabrikası


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