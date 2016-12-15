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Eski CHP’li vekilin dinlenmesi için dilekçe verdi

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunda konuşan AK Parti Manisa Milletvekili ve Meclis Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, eski CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler’in dinlenmesi için dilekçe verdiğini belirtti.

Eski CHPli vekilin dinlenmesi için dilekçe verdi

15 Aralık 2016 14:09

AK Parti Manisa Milletvekili ve Meclis Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, CHP’li Birgül Ayman Güler’in söylediklerinin çok önemli olduğunu söyledi. Özdağ, Birgül Ayman Güler’in “CHP cemaat ile ittifak, işbirliği yapmıştır. AK Parti cemaat ile rakip değildir. AK Parti’nin rakibi CHP’dir. CHP, düşmanımın düşmanı dostumdur şeklinde bir siyaset anlayışına sahiptir. Eğer AK Parti ile cemaat ilişkisi bir hata ise AK Parti bu hatayı anladı, geri döndü. CHP ise hatalarından ders çıkaramadı. Cemaat ile işbirliği yaptı. Mahalli seçimler öncesinde CHP’li bazı adayların cemaatin kanallarında propaganda yaptığını gördük” şeklinde konuştuğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ABD’ye bir ziyaret yaptığını hatırlatan Özdağ, “Her genel başkan gider. Ben CHP’den bu programı istedim. Çünkü CHP milletvekilleri sürekli olarak FETÖ ile işbirliği konusunda 2014’ü milat alıyor. Birgül Ayman Güler’in ifadelerine ne söyleyeceğiz. Kılıçdaroğlu bir derneği ziyaret etmiştir. Bu dernek Fetullahçıların derneğidir. ‘Gelen hiçbir daveti reddetmedik’ demektedir Kılıçdaroğlu ve şunu söylemektedir; ‘bir kahvaltı yaptık ve bir tek Gülen sözcüğü kullanılmadı. Kullanılsa ne olurdu. Biz toplumun her kesimiyle görüşüyoruz zaten.’ Demek ki siz de görüşmüşsünüz bunlarla. Biz Abdullah Gül’den, Abdullah Gül ABD’de iken Ahmet Davutoğlu Fetullah Gülen ile görüşmüyor demedik ki. Sayın Ahmet Davutoğlu’na ‘ABD’de Fetullah Gülen ile 4,5 saat ne görüştünüz?’ diye yazdım. Gelecek onlar da buraya” şeklinde konuştu.

Etiketler: ak parti, Birgül Ayman Güler, Meclis Araştırma Komisyonu, Selçuk Özdağ, TBMM Darbe Girişimi


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