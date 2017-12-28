Eski Demokrat Partililerden Bakan Soylu’ya destek

CHP Başkan vekili Özgür Özel 26 Aralık 2017 tarihinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtmiş, suç duyurusu dilekçesinde Soylu’nun da destek verdiği 2010 referandumu için “Demokrasi Buluşmalarında” adı altında yapılan çalışmaların finansman kaynağının FETÖ olduğunu iddia etmişti.

“Demokrasi Buluşmalarında” adlı çalışmaları yürüten, Demokrat Partili eski teşkilat üyeleri, bugün İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırıkkale, Mersin, Kayseri ve Trabzon’daki adliyelerde bir araya gelerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Engin Altay, Engin Özkoç, Bülent Tezcan ve Özgür Özel hakkında “Terör örgütlerinin; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri veya açıklamalarını basmak veya yayınlamak” ile iftiradan suç duyurusunda bulundu.

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla FETÖ kampanyası yürütülüyor”

İstanbul Adalet Sarayı’nda toplanan yaklaşık 70 kişilik grup, suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunduktan sonra adliye binası önünde basın açıklaması yaptı. Grup basın metnini okuyan Demokrat Parti İstanbul eski Teşkilat Başkanı Harun Hınız, bir süredir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte 12 Eylül 2010 referandumunda yapmış oldukları sivil inisiyatif çalışmaları üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla FETÖ kampanyası yürütüldüğünü söyledi.

“Olumlu katkı sağlamamızın milletimiz açısından uygun olacağını değerlendirdik”

12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliği Referandumu öncesi Süleyman Soylu ve bir grup arkadaşlarıyla İstanbul’da bir otel ve restoranda iki gün üst üste bir araya geldiklerini ve nasıl bir tutum içerisinde olmaları gerektiğini tartıştıklarını aktaran Hınız, “Neticede ülkemizde milli iradenin güçlenmesine katkı sağlayacağı, vesayet odaklarının gücünü kıracağı düşüncesiyle bu sürece olumlu katkı sağlamamızın demokrasimiz ve milletimiz açısından uygun olacağını değerlendirdik” dedi.

“İddia edildiği gibi anons arabaları, afişler ve bayraklar kullanılmamıştır”

Aldıkları karar çerçevesinde, referandum kampanyası sürecinde illerde bir takım toplantılar yaparak vatandaşları “Demokrasi Buluşmalarında” adı altında sivil toplum örgütlerini “Evet” tercihi yönünde bilgilendirdiklerini kaydeden Hınız, “Referandumun içeriğini anlatmak üzere bir program dahilinde arkadaşlarımızla çalışmalara başladık. Özellikle belirtmek isteriz ki 12 Eylül 2010 referandumu ‘Demokrasi Buluşmalarında’ mütevazi ama etkili salon toplantıları, konferanslar ve paneller organize edilmiştir. İddia edildiği gibi anons arabaları, afişler ve bayraklar kullanılmamıştır” diye konuştu.

“Bu iftiranın bir FETÖ projesi ve saldırısı olduğu çok açıktır”

Hınız, yapılan çalışmanın bağımsızlığına ve sivil inisiyatif karakterinin bozulmamasına özen gösterildiğini belirterek, “Süleyman Soylu ise bu toplantılarda bizlere refakat etmiş, arkadaşlarımızın kendi illerinde organize ettiği toplantılara katılmıştır. Bu çalışmanın bir örgütün finansman desteğiyle yapıldığı iftiransın atılması, CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun mevcut siyaset tarzına uygun düşse de, hem gerçeklere aykırı hem de bizim açımızdan kabul edilemezdir. Bu iftiranın bir FETÖ projesi ve saldırısı olduğu çok açıktır” ifadelerini kullandı.

Hınız, son olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Tezcan, Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç hakkında iftira ve FETÖ’ye iltisakları nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, açıklamasını sonlandırdı.

Başak Akbulut