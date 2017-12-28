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Eski DP’lilerden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Eski Demokrat Parti Kırıkkale İl Teşkilatı yöneticileri, 2010 yılında Demokrat Parti tarafından organize edilen ‘Demokrasi Buluşmaları’ etkinliklerinin FETÖ tarafından finanse edildiğine yönelik CHP’li yöneticilerin iddiaları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski DPlilerden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

28 Aralık 2017 16:16

Adalet Sarayı önünde toplanan eski partililer adına açıklama yapan eski İl Başkanı Adem Tonga, "12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliği Referandumu öncesi Süleyman Soylu ve bir grup arkadaşımızla İstanbul'da iki gün üst üste bir araya gelerek nasıl bir tutum içerisinde olmamız gerektiğini tartıştık. Neticede ülkemizde milli iradenin güçlenmesine katkı sağlayacağı, vesayet odaklarının gücünü kıracağı düşüncesiyle bu sürece olumlu katkı sağlamamızın demokrasimiz ve milletimiz açısından uygun olacağını değerlendirdik. Aldığımız karar çerçevesinde, referandum kampanyası süresince illerde birtakım toplantılar yaparak vatandaşlarımızı, ‘Demokrasi Buluşmaları’ adı altında sivil toplum örgütlerimizi ‘Evet’ tercihimiz yönünde bilgilendirmek, referandumun içeriğini anlatmak üzere bir program dahilinde arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya başladık" diye konuştu.

"Davanın peşindeyiz"

Etkinliklerin bahsedildiği gibi bayraklarla ve bir miting havasında olmadığını sadece salon toplantıları düzenlendiğini ifade eden Tonga, "O dönem ki genel başkanımızı biz bu programlara kendimiz davet ettik. Tüm masrafları da teşkilatımızdaki arkadaşlarla birlikte karşıladık. İddia edildiği gibi bu toplantıların FETÖ ile uzaktan yakından bağlantısı yoktur. O dönem bakanımız, 50 vilayete davet edildi. O dönem her vilayette burada olduğu gibi masraflar partililer tarafından karşılandı. Biz bu iddialarla ilgili Kılıçdaroğlu ve yönetimindeki insanlara suç duyurusunda bulunacağız. Bu davanın da peşinde olacağız" dedi.  

Mehmet Temizyürek

Etiketler: Kılıçdaroğlu, suç duyurusu

 

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