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Eski Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi: 'AK Parti’de yüzde 50 oy oranını bulurum'

Eski Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, 2019 Yerel Seçimleri’nde aday olacağını açıkladı. Sedefçi, AK Parti'den aday olması halinde yüzde 50 oy oranını bulacağını iddia etti.

Eski Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi: AK Partide yüzde 50 oy oranını bulurum

16 Kasım 2017 21:09

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'la 2019 seçimlerinde kozlarını paylaşmak istediğini ifade eden Sedefçi, "Recep yeter ki aday olsun. Ben onunla eşit şartlar altında karşılaşıp kozumu paylaşmak, yenildiğini görmek istiyorum" dedi.

Kentteki bir kafeteryada basın toplantısı düzenleyen Sedefçi, kent gündemine dair konuları değerlendirdi. Mart ayına kadar yapacağı mahalle gezileriyle halkın nabzını ölçeceğini, nerede atıyorsa oraya yöneleceğini belirten Sedefçi, 5 yıl daha belediye başkanlığı yapmak istediğini söyledi.

"AK Parti'den aday olursam yüzde 50'yi bulurum"

Bir gazetecinin aday olması halinde yüzde kaç oy alacağı yönündeki sorusuna da cevap veren Sedefçi, "AK Parti'den aday olursam yüzde elli oyu bulurum. Bu kadar basit. Ama İYİ Parti'yi ölçemiyorum. Ben partilerden öte Edirne'nin belediye başkanı olmak istiyorum. Tabii ki bir partili olacağız. Ama seçildikten sonra daha önce olduğu gibi partiler üstü olacağım. Herkese el uzatacağım" dedi. 

Koray Ustabaşı
 

 

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