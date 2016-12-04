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Eski emniyet amiri 54 kilogram esrar ile yakalandı

Sakarya polisinin düzenlediği operasyonda, meslekten ihraç edilen eski emniyet amirinin de içinde bulunduğu otomobilde 54 kilogram esrar ele geçirildi.

Eski emniyet amiri 54 kilogram esrar ile yakalandı

04 Aralık 2016 22:03
Eski emniyet amiri 54 kilogram esrar ile yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Müdahale Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a giden bir araçta uyuşturucu olduğunu belirledi. Seyir halinde olan araç, ekipler tarafından Arifiye Otoban gişelerinde durduruldu. Polis ekipleri durdurdukları araçta yaptıkları arama toplam ağırlığı 54 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

Araç içinde olan bir çok suç kaydı bulunan ve yaralama suçundan aranması bulunan E.İ. ile Adana İl Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiri iken meslekten ihraç edilen E.E.’nin üst aramasında sahte polis kimliği ele geçirildi. Şahıslar "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmaktan gözaltına alındı.

Remzi Şimşek

Etiketler: 54 kilogram esrar, Eski emniyet amiri


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