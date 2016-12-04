Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Müdahale Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a giden bir araçta uyuşturucu olduğunu belirledi. Seyir halinde olan araç, ekipler tarafından Arifiye Otoban gişelerinde durduruldu. Polis ekipleri durdurdukları araçta yaptıkları arama toplam ağırlığı 54 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

Araç içinde olan bir çok suç kaydı bulunan ve yaralama suçundan aranması bulunan E.İ. ile Adana İl Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiri iken meslekten ihraç edilen E.E.’nin üst aramasında sahte polis kimliği ele geçirildi. Şahıslar "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmaktan gözaltına alındı.

Remzi Şimşek