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Eski emniyet müdürü, Adil Öksüz ile akraba mı?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, terör örgütünün "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz'ün akrabası olduğu yolundaki iddiaları nüfus müdürlüğünden aldığı belgeyle yalanladı.

Eski emniyet müdürü, Adil Öksüz ile akraba mı?

12 Ekim 2016 10:45

FETÖ soruşturması kapsamında, terör örgütüyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartıldıktan sonra Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir evde gözaltına alınan eski Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz'ün, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri İmamı" firariAdil Öksüz ile akrabalık bağı olmadığına dair nüfus müdürlüğünden belge aldığı ortaya çıktı.

Firari Adil Öksüz'ün kütüğünün kayıtlı olduğu Kahramanmaraş'ın Andırın İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvuran Arif Öksüz, 9 Eylül'deki dilekçesine 22 Eylül'de yanıt aldı.

Nüfus Müdürü Mustafa Ateş imzasıyla verilen cevapta, "Dilekçenizde bahsettiğiniz üzere, nüfus kayıtlarımıza göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle halen aranmakta olan Adil Öksüz ile herhangi bir akrabalık bağınıza rastlanılmamıştır" denildi.
 

Etiketler: adil öksüz, Mersin emniyet müdürü Arif Öksüz


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