Eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Çalışmalar neticesinde firari olarak aranan ve KHK ile ihraç edilen eski 4. sınıf emniyet müdürünün dün Muş Havalimanında sahte kimlikle yakalandığı ve sevk olduğu adli mercilerce tutuklandığı ifade edilen açıklamada, “Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.