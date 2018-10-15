Eski emniyet müdürüne FETÖ'den 8 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen, hakkında gözaltı kararı çıkartılan ve Antalya'nın Alanya ilçesinde yol kontrolünde yakalanan 3'üncü sınıf Çine eski emniyet müdürü Çetin Ç.'nin duruşması Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti tarafından Aydın İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken ihraç edilen bylock kullanıcısı, Bank Asya'da hesap hareketleri olan eski polis müdürü tutuklu sanık Çetin Ç. hakkında karar verildi. FETÖ silahlı terör örgütüne üyelik suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Çetin Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Onur Durmuş