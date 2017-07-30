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Eski erkek arkadaşı 17 yaşındaki genç kızı bıçaklayarak öldürdü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından pazar yerinde bıçaklanarak öldürüldü.

Eski erkek arkadaşı 17 yaşındaki genç kızı bıçaklayarak öldürdü

30 Temmuz 2017 17:46
Eski erkek arkadaşı 17 yaşındaki genç kızı bıçaklayarak öldürdü - Tıkla İzle

Olay, Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesinde meydana geldi. A.M. (17), annesi S.M ve babası A.O.M. ile birlikte beldede kurulan pazara gitti. 32 yaşındaki Sinan Ç., ayrıldığı eski sevgilisi A.M'yi takip ederek yanında getirdiği bıçakla genç kızı 6 yerinden bıçakladı. Karnından ve göğsünden defalarca yaralanan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Sinan Ç., kızına yardım etmeye çalışan baba A.O.M'yi de karnından bıçaklayarak yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan baba Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, genç kızın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Zanlı Sinan Ç. olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu.
Sinan Ç.'nin yaklaşık 1 yıl önce öldürdüğü A.M'yi kaçırdığı, daha sonra ayrıldıkları öğrenildi. 

Şaban Konyar
 

Etiketler: bıçak, genç kız


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